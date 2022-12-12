ФИФА представила "мечту" 

12 дек. 22:57

Международная федерация футбола (ФИФА) представила на своем официальном сайте фотографию официального мяча полуфиналов и финала чемпионата мира в Катаре.

Футбольный снаряд получил название Al Hilm (в переводе с арабского – мечта). Он изготовлен с использованием только чернил и клея на водной основе.

"Мечта" исполнена в золотом цвете - это цвет Кубка мира, который вручат команде-победительнице. На мяче также изображен тонкий треугольный узор, вдохновленный пустынями, которые окружают Доху.

Напомним, в первом полуфинале, который состоится 13 декабря, сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Второй полуфинал будет сыгран 14 декабря, в нем сойдутся сборные Франции и Марокко. Матч за 3-е место пройдет 17 декабря, финал – 18 декабря.