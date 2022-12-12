ЕС не будет продлевать мониторинговую миссию в Армении

12 дек. 22:38

Мониторинговая миссия Евросоюза завершит работу в Армении через неделю, сообщил на брифинге по итогам встречи глав МИД стран Восточного партнерства глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он пояснил, что миссия, запущенная в октябре, оказалась эффективной, однако, согласно договоренностям с Ереваном и Баку, она завершит работу 19 декабря.

"Тем не менее, чтобы поддержать свой авторитет посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном, мы разместим в Армении команду представителей для обсуждения возможных гражданских миссий в будущем году", - цитирует Борреля Sputnik Армения.