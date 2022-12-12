Туры в турецкий Трабзон станут доступны россиянам в 2023 году

12 дек. 23:28

Туроператоры планируют предлагать россиянам путевки на черноморское побережье Турции, в город Трабзон.

"Мы готовим продукт по Трабзону на следующий год", - рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Трабзон пока малопопулярное направление. Цены на продукты здесь минимум в два раза ниже, чем в Грузии, и в несколько раз - чем в России. Снять номер на двоих с завтраком можно за 1-1,2 тыс рублей в сутки, в предгорьях с красивым видом и включенным спа - от 3 тыс рублей.

Туристов в городе привлекает торговый центр "Форум" - один из крупнейших в Европе. Неподалеку расположены интересные достопримечательности: в 40 км - пещера Чал, внутри которой есть водопад, река, каскадное озеро; в 50 км - храм, вырубленный в скале Панагия Сумела; в 90 км - в горах, на высоте 1100 метров расположено одно из красивейших озер Турции - Узунгель.

Трабзон находится недалеко от границы с Грузией, в город заходит лайнер Astoria Grande во время черноморского круиза из Сочи. Прямых рейсов в Трабзон пока нет. Добраться можно самолетом через Стамбул, автобусом или на машине через границу с Грузией.