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Дагестанским медикам выделят дополнительные бюджетные средства на зарплаты

Дагестанским медикам выделят дополнительные бюджетные средства на зарплаты

Дагестан дополнительно получит 91,9 млн рублей на зарплаты врачам и среднему медперсоналу в 2023 году, - следует из распоряжения председателя правительства России Михаила Мишустина.

Дополнительное финансирование выделено исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Другим распоряжением правительство РФ Дагестан в следующем году получит 395 тыс. рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов – такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года, - передает "АиФ-Дагестан".

Всего на оплату труда медиков федеральный кабмин направит в регионы еще 7,4 млрд рублей.

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