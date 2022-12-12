В Севастополе отреставрируют один из символов города

12 дек. 22:29

Проект реставрации обелиска городу-герою Севастополю, известный как "Штык и Парус", прошел согласования и готов к реализации, - сообщает сайт правительства города.

"Главгосэкспертиза согласовала проект реставрации обелиска городу-герою. Работы начнутся уже в этом году, а завершить проект планируют за 2023 год", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Будет отреставрирован сам обелиск, подпорная стена с барельефами и благоустроена смотровая площадка.

Напомним, обелиск на мысе Хрустальный был открыт 3 ноября 1977 года в честь вручения Севастополю ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Он представляет собой стилизованную композицию штыка и паруса, символизирующую боевое содружество армии и флота в годы Великой Отечественной войны.