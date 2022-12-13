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Южный Кавказ обеспечит энергетическую безопасность Центральной Европы

Emerging Europe
Южный Кавказ обеспечит энергетическую безопасность Центральной Европы

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи подтвердил, что ЕС готов выделить 2,3 млрд евро на прокладку подводного электрокабеля между Грузией и Румынией через Черное море, который облегчит транспортировку азербайджанской электроэнергии в Центральную Европу. А вчера в Брюсселе встретились министры иностранных дел стран ЕС и "Восточного партнерства", чтобы обсудить дальнейшее укрепление стабильности и процветания в регионе, пишет Emerging Europe.

Финансирование строительства кабеля попадает под более широкую программу выделения 17 млрд евро странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина), которая включает в себя несколько транспортных и коммуникационных проектов и входит в программу Global Gateway - инициативы ЕС по строительству новой инфраструктуры в развивающихся странах.

Global Gateway, о которой впервые было объявлено в декабре прошлого года, нацелена на привлечение к 2027 году 300 млрд евро государственных и частных инвестиций. Она позиционируется как альтернатива китайской инициативе "Один пояс, один путь", запущенной в 2013 году для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

Global Gateway - геополитический проект, целью которого является позиционирование Европы на конкурентном международном рынке, - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, инициатор программы Global Gateway. - Это критически важный инструмент, поскольку сегодня в основе геополитики лежат инвестиции в инфраструктуру.

Ожидается, что Урсула фон дер Ляйен прибудет в Бухарест в конце этой недели для подписания рамочного соглашения о прокладке подводного электрокабеля с правительствами Румынии, Венгрии, Азербайджана и Грузии.

Нереализованный потенциал Азербайджана

По данным Международного энергетического агентства, Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, поскольку здесь довольно солнечно и ветрено, а также имеются значительные ресурсы геотермальной энергии, биомассы и гидроресурсы. В Баку намерены к 2030 году увеличить долю производства электроэнергии на возобновляемых источниках энергии до 30%. Кабель будет иметь длину около 1195 км, а также будет оснащен оптоволоконным кабелем, который обеспечит высококачественную цифровую связь между Румынией и Грузией.

В июле ЕС подписал новое энергетическое соглашение с Азербайджаном об удвоении импорта азербайджанского газа в Европу. В соответствии с соглашением, к концу этого года в ЕС будет поставлено дополнительно 4 млрд кубометров газа (доведение общего объема до 12 млрд кубометров) с целью увеличения поставок до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.

Хотя этот объем не заменит 150 млрд кубометров газа, которые РФ в среднем ежегодно поставляла в Европу, соглашение предоставило Азербайджану более долгосрочные возможности для удовлетворения растущего спроса ЕС на зеленую энергию и привлечения интереса к повестке дня страны в области возобновляемой энергетики, считает аналитик политических рисков Илайда Ниджхар.

Другие обязательства программы Global Gateway включают Трансбалканский коридор, соединяющий линии электропередач Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины с Хорватией, Венгрией, Румынией и Италией с предполагаемым объемом инвестиций в 41,2 млн евро, а также фотоэнергетические установки в Албании, Косово, Северной Македонии и ветропарки в Северной Македонии и Сербии.

ЕС подписал партнерские соглашения соглашение в области сырья, аккумуляторов и возобновляемого водорода с Намибией и Казахстаном, а также партнерство по "зеленому" водороду с Египтом. В рамках инициативы Team Europe ЕС поддержит партнерство по справедливому энергетическому переходу с Индонезией и Южной Африкой на сумму 2,4 млрд евро и 3 млрд евро.

Что касается стратегических транспортных коридоров, на завершение строительства восточного участка железной дороги Северной Македонии до границы с Болгарией протяженностью 34 км было выделено 565 млн евро, а на модернизацию железнодорожной линии Белград-Ниш - 279 млн евро.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства, будущее процветание и стабильность ЕС и его соседей во многом зависит от региональной взаимосвязности. "В этой сфере мы уже начали закладывать основы для более устойчивого развития, а также создавать рабочие места", - отметил Варгейи. - В области региональной связности ЕС работает с Западными Балканами и соседними регионами, чтобы сократить время в пути, обеспечить более быстрые торговые маршруты, более быстрые цифровые соединения и сформировать новые энергетические партнерства. Именно так Европа может помочь региону развиваться быстрее и обеспечить более привлекательный инвестиционный климат".

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