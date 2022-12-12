На трассе Джубга - Сочи может сойти оползень

12 дек. 22:14

Дорожные власти Кубани ввели реверсивное движение на участке длиной 50 м трассы Джубга-Сочи, чтобы завершить ремонтные работы по укреплению склона и восстановлению дорожного покрытия, работы на автодороге А-147 также ведутся в окрестностях Волконки и в Лазаревском районе Сочи.

Активный оползень здесь образовался из-за обильных осадков в июне 2022 года, место находится на крутом изгибе дороги над обрывом. Под угрозой оказалась безопасность дорожного движения, - передает портал Юга.ру.

Подрядчики приступили к инженерно-геологическим изысканиям еще в июле, а после снижения интенсивности движения на участке было принято решение о введении реверсивной схемы движения.