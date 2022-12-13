Заполняемость отелей в Джидде превысила допандемийный уровень

Гостиничная индустрия Саудовской Аравии продолжает двигаться к полному восстановлению: поскольку в ноябре в Джидде заполняемость номеров и тарифы превысили допандемийный уровень, пишет Arab News.

Согласно отчету, опубликованному глобальным поставщиком данных о гостиничном бизнесе STR, ключевые показатели эффективности - уровень заполняемости, средние дневные ставки и доход на номер - в ноябре были выше, чем во время пандемии на 16,2%, 13% и 31,3% соответственно. Несмотря на восстановление после пандемии, уровень загрузки рынка был самым низким с апреля 2022 года, а данные по среднесуточным ставкам и доходу на номер были самыми низкими с февраля 2022 года.

Предварительные данные STR за ноябрь показали, что уровень заполняемости отелей Джидды достиг 54,5% в прошлом месяце, при этом отельеры Джидды указали средние дневные ставки в размере 586,71 саудовских риала (156 долларов США) и доходность номера в размере 319,50 саудовских риалов. Согласно ежедневным данным из отчета, самый высокий уровень заполняемости в 75,2% был зафиксирован 30 ноября. Это был единственный день месяца, когда данный показатель превысил 70%.

В Саудовской Аравии и странах Персидского залива, как и в других странах, сектор гостеприимства больше всего пострадал от пандемии.

По данным компании профессиональных услуг Deloitte, в Эр-Рияде заполняемость отелей снизилась с 60% в 2019 году до 49% в 2020 году. Аналогичным образом, в Мекке наблюдалось снижение с 61% до 25%, а в Джидде - с 58% до 37%.

При разработке своего плана восстановления Саудовская Аравия учитывала туризм как основной сектор, на котором следует сосредоточиться. Темпы роста набирают обороты, поскольку Саудовская Аравия работает над выполнением своих обязательств в рамках программы "Видение 2030" по привлечению 100 миллионов посетителей в год в течение восьми лет.

Выступая на Глобальном саммите Всемирного совета по путешествиям и туризму в Эр-Рияде в прошлом месяце, министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб объявил, что королевство предлагает инвестиционные возможности в секторе путешествий и туризма на сумму 6 триллионов долларов до 2030 года. "Мы построили туристическую отрасль на фоне пандемии COVID-19. И теперь у нас есть 6 триллионов долларов инвестиционных возможностей до 2030 года, - сказал Аль-Хатиб. - Мы ценим сотрудничество, мы доказали, что оно будет работать. Наша общая приверженность партнерским отношениям будет способствовать развитию мировой отрасли. Саудовская Аравия переосмысливает туризм, используя силу партнерства и следя за тем, чтобы никто не остался без внимания".

"Масштабные инвестиции Саудовской Аравии в мегапроекты, в том числе город НЕОМ за 500 миллиардов долларов и Аль-Ула, будут способствовать позиционированию королевства как крупного туристического направления", - уверена Джулия Симпсон, президент и главный исполнительный директор Всемирного совета по путешествиям и туризму. До пандемии COVID-19 туристическая индустрия оценивалась в 9,6 триллионов долларов. Во время пандемии эта сумма сократилась вдвое. Однако ожидается, что к следующему году индустрия будет оцениваться в 10 триллионов долларов, сказала Симпсон.

Симпсон добавила, что туристическая индустрия в королевстве будет демонстрировать значительный рост и, по прогнозам, добавит в экономику 100 миллиардов долларов к 2032 году, поскольку страна продолжает увеличивать инвестиции в туризм. "Все инвестиции, которые саудовского правительства в развитие действительно красивой страны и открытость для путешествий и туризма, приносят свои плоды", - сказала Симпсон на полях форума "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде.