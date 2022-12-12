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G7 собирается усиливать экономическое давление на Россию

G7 собирается усиливать экономическое давление на Россию

Страны Группы семи остаются привержены санкционной политике в отношении РФ, сказано в заявлении лидеров G7 по итогам встречи, которая состоялась сегодня в формате видеоконференции.

"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их", - говорится в документе.

В нем также идет речь об обязательствах G7 по защите "уязвимых стран", несущих ущерб из-за украинского кризиса в плане обеспечения продовольствием и энергией.

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