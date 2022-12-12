На Дону ужесточили требования к содержанию домашних животных

12 дек. 21:45

Власти Ростовской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных, запретив хозяевам питомцев бросать их, а также обязав убирать за животными следы их жизнедеятельности, - сообщает официальный сайт правительства Ростовской области.

"Принятый правительством документ дополняет и уточняет положения федерального закона об ответственном обращении с животными. В частности, устанавливается запрет на оставление домашних животных вне мест их содержания в целях прекращения владениями ими. Согласно документу, содержание собак и кошек, за исключением собаки-проводника, в коммунальной квартире допускается только при наличии письменного согласия всех совершеннолетних, зарегистрированных и проживающих на этой территории, а в случае укуса домашним животным другого животного или человека владельцев обязали сообщать об этом в госучреждения ветеринарии", - передает ТАСС.

"По разрешению специалиста государственного учреждения ветеринарии Ростовской области домашнее животное, покусавшее другое животное или человека, может быть оставлено у владельца, давшего письменное обязательство содержать это домашнее животное в изолированном помещении в течение 10 дней и представлять его для осмотра в сроки, указанные специалистом государственного учреждения ветеринарии Ростовской области", - добавили в правительстве, отметив, что владельцы домашних животных также обязаны сообщать о случаях падежа питомцев.

Содержание собак в частных домах либо садовых и огородных земельных участках возможно только на привязи или в вольере, обеспечивающем безопасность окружающих. Требования к содержанию домашних животных в Ростовской области вступят в силу с 1 января 2023 года.