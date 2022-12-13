Нидерланды выделят 14 миллионов евро беженцам в Иордании

По сообщению информационного агентства Иордании, Нидерланды объявили о выделении средств в размере 14 миллионов евро Верховному комиссару ООН по делам беженцев в Иордании, который будет поддерживать основные потребности 31400 семей беженцев.

Arab News пишет, что дополнительное финансирование поступает в ответ на недавние призывы УВКБ ООН и Иордании к оказанию дополнительной помощи беженцам в стране. В посольстве Нидерландов в Иордании сообщили, что рост прожиточного минимума серьезно сказался на уязвимых группах населения в Иордании, особенно на беженцах.

"Вклад Нидерландов в размере 14 миллионов евро в программу денежной помощи УВКБ ООН направлен на удовлетворение неотложных потребностей наиболее уязвимых беженцев, эти деньги помогут людям оплатить счета за продукты питания, жилье и энергию, - заявил посол Нидерландов в Иордании Гарри Вервейдж. – Это свидетельство нашей неизменной приверженности оказанию поддержки Иордании, в приеме столь большого числа беженцев".

"Мы признательны Нидерландам за то, что они откликнулись на призыв оказать поддержку беженцам в зимний период. Это позволяет нам продолжать оказывать денежную помощь наиболее уязвимым женщинам, мужчинам и детям, а также помогает стабилизировать хрупкую экономику их домохозяйств", - сказал представитель УВКБ ООН в Иордании Доминик Бартш.

Нидерланды входят в пятерку крупнейших доноров УВКБ ООН нецелевых средств.

Страна также продолжает оказывать поддержку в Иордании через партнерство PROSPECTS, которое объединяет Международную финансовую корпорацию, Международную организацию труда, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. Эта программа повышает независимость уязвимых людей за счет улучшения доступа к качественному образованию, трудоустройству и услугам по защите, а также поддерживает цели страны в области развития.