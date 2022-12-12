Подпольный цех поддельного алкоголя ликвидировали в Кабардино-Балкарии

12 дек. 21:35

Партию поддельного алкоголя вместе с соответствующим оборудованием изъяли полицейские в подпольном цехе в домовладении жителя Кабардино-Балкарии, об этом сообщает МВД по республике.

Дома у подозреваемого оперативники нашли почти 2 тыс бутылок контрафактного алкоголя с этикетками известных брендов, но без федеральных специальных марок.

В одном из подсобных помещений оказалось более 200 пятилитровых канистр и 180-литровая емкость со спиртом, а также оборудование для розлива и комплектующие для контрафакта.

Экспертиза установила, что спиртное не соответствует ГОСТу.

Как рассказал 54-летний хозяин цеха, он планировал сбыть фальшивый алкоголь в соседнем регионе.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).