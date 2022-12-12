РСТ: в России не хватает пятизвездочных отелей

12 дек. 21:27

Несмотря на развитие туризма, в России ощущается острая нефватка отелей категории пять звезд, - заявил и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья Усманский.

"На всю страну порядка 350 отелей пять звезд. Это катастрофически мало", – рассказал Усманский, подчеркнув, что при изменении цен на курортный отдых острее всего реагирует именно данный сектор размещения, поскольку спрос большой, а количество ограничено, - передает РИА Новости.

Недостаток подобных объектов при высоком турпотоке испытывает, в частности, Сочи.

Ранее врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий отмечал, что в регионе изменился качественный состав гостей, готовых тратить деньги на высококлассные отели, но при этом на сегодняшний день курорт располагает не более 20 пятизвездочными отелями.