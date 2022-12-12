Брюссель надеется возродить иранскую ядерную сделку, несмотря на санкции

12 дек. 21:18

Евросоюз рассчитывает возродить сделку по иранской ядерной программе, несмотря на одновременное введение санкций против Тегерана, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД 27 стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, необходимо "четко разделить" работу по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и решение Совета ЕС о санкциях за "нарушения прав человека и поставки беспилотников".

"Конечно, это создает не лучшую атмосферу в отношениях между ЕС и Ираном. Но СВПД - это не отношения между ЕС и Ираном, это за пределами двусторонних отношений. Мы должны попытаться оживить сделку", - цитирует Борреля ТАСС.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что переговоры по СВПД идут под его председательством, и подчеркнул, что надеется все же реанимировать сделку.