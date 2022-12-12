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Брюссель надеется возродить иранскую ядерную сделку, несмотря на санкции

Брюссель надеется возродить иранскую ядерную сделку, несмотря на санкции

Евросоюз рассчитывает возродить сделку по иранской ядерной программе, несмотря на одновременное введение санкций против Тегерана, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД 27 стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, необходимо "четко разделить" работу по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и решение Совета ЕС о санкциях за "нарушения прав человека и поставки беспилотников".

"Конечно, это создает не лучшую атмосферу в отношениях между ЕС и Ираном. Но СВПД - это не отношения между ЕС и Ираном, это за пределами двусторонних отношений. Мы должны попытаться оживить сделку", - цитирует Борреля ТАСС.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что переговоры по СВПД идут под его председательством, и подчеркнул, что надеется все же реанимировать сделку.

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