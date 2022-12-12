Сточные воды бакинского поселка не попадут в Каспий (ВИДЕО)

12 дек. 21:13

В целях защиты экологии Каспийского моря, а также для оптимального управления сточными водами 11 поселков, расположенных в пригородной зоне Баку, в северо-восточной части Абшеронского полуострова создается новая канализационная инфраструктура.

Для этого был спроектирован коллектор протяженностью 4 км из железобетонных труб диаметром 1400 мм. На сегодняшний день работы, запланированные по его строительству на этот год, завершены более чем на 75%, - передает Sputnik Азербайджан.

Еще один коллектор протяженностью 1,8 км строится вдоль морского побережья в районе пляжа Пиршаги. Через этот коллектор сточные воды объектов и частных домов, расположенных в пляжной зоне, будут направляться на очистные сооружения. Согласно комплексному проекту, на следующем этапе также планируется строительство коллекторов Бильгя-Пиршаги протяженностью 19 км, и Новханы-Пиршаги длинной 14 км.

Строительство коллектора Забрат-Кюрдаханы-Пиршаги будет продолжено до поселка Балаханы. Новая инфраструктура позволит предотвратить сброс сточных вод, образующихся в поселках Новханы, Мехдиабад, Горадиль, Фатмаи, Кюрдаханы, Пиршаги, Мухаммеди, Дигях, Забрат, Балаханы и Нардаран непосредственно в Каспийское море.