Путин поручил углубить Волго-Каспийский канал до 4,5 м

12 дек. 20:55

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить проходную осадку Волго-Каспийского канала на уровне 4,5 м, об этом в том числе идет речь в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Астраханской области с учетом ранее данных поручений обеспечить: а) проведение дноуглубительных работ в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала для обеспечения начиная с 2023 года возможности его прохождения судами с проходной осадкой не менее 4,5 м", - говорится в одном из пунктов документа, опубликованного на сайте Кремля.

Срок на выполнение работ дан до 25 декабря 2023 года.

Помимо этого, глава государства еще в 2020 году поручил поскорее решить вопрос о создании портовой ОЭЗ в морском порту Оля в Астраханской области. По итогам совещания был установлен срок исполнения этого поручения - 15 ноября 2023 года.