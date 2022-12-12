В Азербайджан будут экспортироваться кизлярские ножи

12 дек. 20:46

В будущем году экспорт товаров из Дагестана в Азербайджан расширится, в том числе начнется экспорт кизлярских ножей, об этом сообщает центр поддержки экспорта республики в Telegram-канале.

"По итогам визита в Дагестан бизнес-миссии из Азербайджана заключены первые договоренности по экспорту товаров и услуг. <…> Уже с нового года в Азербайджан начнутся поставки дагестанских ножей предприятия "Кизляр" и мясных снеков производства "Кизляр урицкий мясокомбинат", - отметили в ведомстве.

Также в Азербайджан будут поставляться лимонады и соки из Дагестана.

В прошлом году объем экспорта между Дагестаном и Азербайджаном достиг почти $8 млн.