Заместитель Пашиняна покинул свой пост

12 дек. 19:54

Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян отправлен в отставку, указ об этом подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

"Принимая за основу предложения премьер-министра, в соответствии со статьей 131 Конституции Армении, а также частью 1 статьи 5 закона "О структуре и деятельности правительства", освободить Амбарцума Матевосяна от должности вице-премьера", - сказано в нем.

Напомним, Матевосян стал вице-премьером 25 ноября прошлого года. Перед этим, с 16 октября 2018 года, он руководил Армавирской областью.

Ранее сегодня подал заявление об отставке министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.