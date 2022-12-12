Бывший парламент станет IT-хабом в Грузии

12 дек. 19:39

Израильская компания задумалась о создании нового IT-хаба в бывшем здании парламента в Кутаиси (регион Имерети), сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, здание.

Он напомнил, что здание практически заброшено с момента, когда парламент возвратился из Кутаиси в столицу в начале 2019 года.

"Наша цель - максимально способствовать развитию там IT-направления. Мы работаем с одной из израильских компаний, которая выразила желание, чтобы на базе здания парламента Кутаиси был создан не только технологический хаб, но и новый IT–хаб", - цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

Премьер добавил, что инвестиции в проект составят несколько десятков миллионов долларов.