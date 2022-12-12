"Желтый" уровень террористической опасности продлен почти до Нового года в Севастополе

12 дек. 19:31

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе будет действовать минимум до конца декабря, об этом говорится в сообщении на сайте городского правительства.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 декабря сроком на 15 суток до 18:00 27 декабря 2022 года", - пояснили в городской администрации.

Уточняется, что решение о продлении было принято на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе теракта.

Напомним, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля.