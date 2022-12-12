Путин дал поручение по индексации зарплат бюджетников

12 дек. 19:22

Президент РФ Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста зарплат в бюджетном секторе теми же темпами, что и в среднем по экономике, соответствующие указания он дал по итогам совещания с кабмином.

"Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей", - сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер также поручил добиться того, чтобы уровень зарплаты отдельных категорий бюджетников обязательно достиг целевых показателей.