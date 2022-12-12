В Алматы появился госоператор платных парковок 

12 дек. 19:11

Процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ (коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения) "Алматы паркинг" завершены в городе, также назначен руководитель предприятия, пишет МИА "Казинформ".

Отмечается, что начата разработка программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон.

Пока компании, ранее администрировавшие парковки, продолжат свою работу. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются.

"По состоянию на 6 декабря 2022 года, на счетах компаний есть 596 млн тенге. Данная сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний", - подчеркнули в управлении городской мобильности города.