Полтонны наркотиков нашли в целлофановых шалашах в Казахстане

12 дек. 18:58

Крупную партию наркотиков удалось изъять полицейским в Жамбылской области, сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности в предпесковой зоне Т. Рыскуловского района остановили "ВАЗ-212", за рулем которой был 47-летний водитель.

При осмотре авто в багажнике у него нашлось два мешка с гашишем. Затем, на расстоянии 2 км от места задержания, правоохранители нашли два шалаша из прозрачного целлофана, внутри которых лежали 36 мешков с марихуаной и мешок с гашишем. Общий вес изъятых наркотиков превысил 472 кг.

Ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Подозреваемые 30 и 47-летние мужчины задержаны, они дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.