Будапешт: новые санкции ЕС не распространятся на российский атом

12 дек. 18:39

В очередной, девятый пакет антироссийских санкций не входят энергосектор и атомная энергетика РФ, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономиечских связей Венгрии Петер Сийярто.

"В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в рамках этого пакета предполагается ввести санкции против 141 физического лица, при этом Венгрия выступила за исключение из этого списка нескольких человек.