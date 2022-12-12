Кинофорум, посвященный 100-летию СССР, подводит итоги

В кинотеатре "Москино Космос" прошло закрытие кинофорума, посвященного 100-летию СССР, "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве". Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а одним из информационных партнеров проекта выступило информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".

Зрителей пригласили на киноконцерт, посвященный вековому юбилею Советского Союза, где подвели итоги кинофорума, который на протяжении почти восьми месяцев проходил в сети кинотеатров Москино. За это время более 5 тысяч зрителей посмотрели программу, в которую вошло полтора десятка фильмов, снятых в разных уголках СССР интернациональными командами кинематографистов.

Итоги кинофорума подвела гендиректор Москино, продюсер, киновед Наталья Мокрицкая: "Для нас большое и счастливое удивление, насколько успешен оказался форум, который мы начали в мае этого года. Его посетило более 10 тысяч человек. Оказалось, что фильмы вроде бы забытых национальных студий востребованы. Мы показали 15 лучших фильмов, каждый из которых представлял национальную кинематографию. Мы показали 15 выставок, посвященных национальному кинематографу, показали, что вершиной великой советской культуры оказался именно советский многонациональный кинематограф. Его гуманность, его человечность, его доброта до сих пор востребованы".

Программа киноконцерта включала в себя песни и инструментальную музыку, написанные выдающимися советскими композиторами к популярным фильмам национальных киностудий. В сопровождении Российского Государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки прозвучали композиции из фильмов "Мимино", "Белые росы", "Веселая хроника опасного путешествия", "Долгая дорога в дюнах", "Не бойся, я с тобой"…

Российский актер театра и кино, телеведущий Александр Олешко рассказал "Вестнику Кавказа" о различиях советского и российского кинематографа: "Тогда кино было художественным. Это было кино-высказывание. Сейчас кино создается, даже если талантливыми людьми, всё равно с оглядкой на то, какой придет зритель, придет ли он, сколько будет зрителей. Эта коммерческая жилка мешает. Я люблю кино, в котором есть неторопливое течение жизни, в котором есть вопросы, в котором есть удивление, в котором есть радость, восторг, щемящие, а не просчитанные истории".

Заслуженная артистка России Светлана Тома, сыгравшая главную роль в фильме "Табор уходит в небо" Эмиля Лотяну, заметила: ""Табор" - картина вечная, на все времена, потому что это история любви. Лотяну – гениальный режиссер. Его фильмы живут. Люди их смотрят. "Табор уходит в небо" - это вообще какой-то феномен. Энергия, которую генерировали те, кто принимали участие в том фильме, попадает в сердце зрителя. Сегодня мне как зрителю не хватает серьезного кино, которое дало бы возможность размышлять, выходя из зрительного зала. Мне не хватает кино, в котором я могу сочувствовать героям, проникаться их жизнью, их проблемами".