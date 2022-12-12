Баку: Ереван все еще не вывел незаконные НВФ с территории Азербайджана

12 дек. 18:17

Армянская сторона все еще не вывела полностью свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

Он добавил, что Ереван также искусственно затягивает восстановление коммуникаций, в том числе отказываясь обеспечить беспрепятственную связь между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой.

"Вместо этого, после провокации вдоль неделимитированной государственной границы в середине сентября, Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы сорвать повестку дня, направленную на нормализацию. Роль определенных третьих сторон в поощрении реваншистского поведения Армении также вызывает серьезную озабоченность, поскольку подталкивает Армению к продолжению военных провокаций и усилению военной риторики", - обратил внимание Байрамов.

Министр сообщил, что армянская сторона, несмотря на увеличивающееся количество жертв взрывов мин, отказывается предоставлять полную и точную информацию о заминированных ею территориях, продолжая массово устанавливать новые мины на территории Азербайджана.

Так, с августа на суверенных территориях Азербайджана было найдено 2 728 противопехотных мин, выпущенных в Армении в 2021 году.

"Участок, где недавно были установлены мины армянского производства, проинспектирован руководством российского миротворческого контингента и Турецко-российского мониторингового центра, а также военными атташе посольств, аккредитованных в Азербайджане", - напомнил Байрамов.

"Продолжающаяся Арменией установка мин, представляющая угрозу миростроительству и считающаяся военным преступлением, подрывает усилия в направлении примирения после 30 лет конфликта. Переправка мин на территорию Азербайджана - это злоупотребление Лачинским коридором, предназначенным исключительно для гуманитарных целей", - обратил внимание глава МИД Азербайджана.