Министр экономики Грузии рассказал о сложностях при восстановлении авиасообщения с Россией

12 дек. 17:58

Возможность восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией связана с определенными сложностями, сообщил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"Вы знаете, что по этой теме есть много технических вопросов, много сложностей, много вызовов, и это не тот вопрос, который можно решать в одностороннем порядке", - цитирует его Sputnik Грузия.

Чиновник пояснил, что международные авиационные организации установили определенные ограничения в отношении авиакомпаний РФ, "поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится".

Давиташвили уточнил, что Тбилиси не получал никакого официального обращения от российской стороны.