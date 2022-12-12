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Министр экономики Грузии рассказал о сложностях при восстановлении авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии рассказал о сложностях при восстановлении авиасообщения с Россией

Возможность восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией связана с определенными сложностями, сообщил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"Вы знаете, что по этой теме есть много технических вопросов, много сложностей, много вызовов, и это не тот вопрос, который можно решать в одностороннем порядке", - цитирует его Sputnik Грузия.

Чиновник пояснил, что международные авиационные организации установили определенные ограничения в отношении авиакомпаний РФ, "поэтому этот вопрос сегодня так легко не решится".

Давиташвили уточнил, что Тбилиси не получал никакого официального обращения от российской стороны.

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