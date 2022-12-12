Останки сподвижника имама Шамиля Хаджи-Мурата вернут в Дагестан

12 дек. 17:54

Власти Дагестана планируют вернуть останки сподвижника имама Шамиля Хаджи-Мурата на историческую родину, - сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Глава региона Сергей Меликов дал отдельное поручение по решению вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов на историческую родину для достойного захоронения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Этим займется специальная рабочая группа Общественной палаты региона, также к этому будут привлечены государственный секретарь республики Магомед-Султан Магомедов, представители регионального Миннаца и общественные деятели.

Напомним, останки Хаджи-Мурата Хунзахского (1816-1852) - известного военачальника, наиба имама Шамиля, находятся сейчас в Азербайджане и России. Он был убит 23 апреля 1852 года в неравном вооруженном столкновении на территории современного Гахского района Азербайджана. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена от тела его кровным врагом, начальником нухинской милиции Хаджи-Ага. Тело было похоронено на месте битвы местными жителями, а голова отправлена в Тифлис, а затем в Санкт-Петербург, где хранилась в Военно-медицинской академии. Хаджи-Мурат – герой одноименной повести Льва Толстого, написанной в конце 1890-х - начале 1900-х годов.