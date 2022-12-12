Байрамов: новый этап переговоров между Азербайджаном и Арменией пройдет в ближайшие недели

12 дек. 17:32

Следующий этап переговоров между Азербайджаном и Арменией должен состояться в ближайшее время, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

Он напомнил, что стартовали переговоры между Баку и Ереваном по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важных итогов брюссельской встречи от 31 августа.

Дипломат уточнил, что после встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Вашингтоне 7 ноября азербайджанская сторона представила армянской пересмотренные предложения.

"Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшие недели", - подчеркнул Байрамов.

Министр констатировал, что ясный и последовательный подход Азербайджана основан на международном праве.

"Мирный договор обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов в связи с межгосударственными отношениями, представляющих общий интерес или озабоченность", - указал глава МИД Азербайджана.