Байрамов: новый этап переговоров между Азербайджаном и Арменией пройдет в ближайшие недели

Следующий этап переговоров между Азербайджаном и Арменией должен состояться в ближайшее время, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.
Он напомнил, что стартовали переговоры между Баку и Ереваном по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важных итогов брюссельской встречи от 31 августа.
Дипломат уточнил, что после встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Вашингтоне 7 ноября азербайджанская сторона представила армянской пересмотренные предложения.
"Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшие недели", - подчеркнул Байрамов.
Министр констатировал, что ясный и последовательный подход Азербайджана основан на международном праве.
"Мирный договор обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов в связи с межгосударственными отношениями, представляющих общий интерес или озабоченность", - указал глава МИД Азербайджана.