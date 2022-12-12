Аким сельского округа в Актюбинской области стал жертвой нападения

12 дек. 17:28

Минувшей ночью в Актюбинской области произошло убийство: в отдел полиции Алгинского района Актюбинской области поступило телефонное сообщение об этом.

Выехавшей следственно-оперативной группой установлено, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной было произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес потерпевшему одно ножевое ранение в область живота, после чего мужчина скончался, - передает сообщает Polisia.kz.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Погибший мужчина - аким Карабулакского сельского округа Алгинского района Ернар Махамбетов, возглавлявший этот сельский округ с 2019 года, - сообщает агентство "Казинформ".