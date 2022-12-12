ОРВИ отправила на удаленку учеников полусотни астраханских школ

12 дек. 17:13

В школах Астрахани отмечается высокий уровень заболеваемости вирусными инфекциями, - сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"С 12 декабря по причине высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом (более 20%) введены ограничительные мероприятия и приостановлен образовательный процесс в очной форме на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Астраханской области в 51 муниципальной общеобразовательной организации города", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Из 51 учреждения в 44 обучение приостановлено полностью, а в семи - по отдельным классам. Уроки проводятся дистанционно, - говорится в сообщении.