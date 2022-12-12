Как Фрунзик Мкртчян обрел народную любовь

В СССР популярность Фрунзика Мкртчяна была безгранична. Существует легенда, что более десяти лет актер путешествовал по всему Советскому Союзу без паспорта, так как все его узнавали. Многочисленные друзья-мемуаристы сочинили множество небылиц и баек о жизни актера, однако неподдельным остается его талант перевоплощения на сцене театра и в кино.

Родился будущий народный артист в Ленинакане (ныне Гюмри) в 1930 году в семье работников текстильного комбината. Район, где вырос Фрунзик, так и назывался – Текстильщики - и был далеко не образцовым. Но Фрунзик старался держаться в стороне от хулиганов, и его едва ли можно было назвать грозой улиц.

Отец Фрунзика - Мушег - был человеком строгим и воспитывал своих четверых детей в патриархальных традициях армянской семьи. Добрый Фрунзик по характеру был ближе к матери - Санам. Правда, консервативный Мушег, желавший видеть в старшем сыне ученого или производственника и считавший профессию актера несерьезной, не стал возражать, когда Фрунзик в возрасте 10 лет начал заниматься в кружке художественной самодеятельности.

Профессионально учиться актерскому ремеслу Фрунзик начал в 17 лет, придя в студию Ленинаканского театра им. Асканаза Мравяна. В 1951 году - поступил в Ереванский театрально-художественный институт, а через четыре года его ждал эпизодический, но все же долгожданный дебют в кинокомедии "В поисках адресата". Лишь спустя еще шесть лет тридцатилетний Фрунзик сыграл свою первую главную роль в кинофильме "Парни музкоманды", которая и принесла ему известность.

Фрунзик был актером Армянского театра им. Сундукяна, но своей известностью он обязан кинематографу. Хотя следующую знаковую роль пришлось ждать еще пять лет, именно "Парни музкоманды" продемонстрировали умение артиста перевоплощаться по ходу сюжета, чередуя юмор с тонкой лирикой и трогательными эпизодами.

Так в творческой биографии Фрунзика Мкртчяна началось два пути: народного артиста Армении, чья фильмография почти на 90% состоит из картин "Арменфильма", и народного артиста СССР, чья популярность стала возможной благодаря ролям в фильмах Георгия Данелии и Леонида Гайдая.

В Армении он прежде всего комичный пастух Ишхан в картине "Мы и наши горы" (1971), неунывающий кузнец Гаспар в драме "Треугольник" (1967), фронтовик Арменак Гаспарян, которому перед окончанием войны выпала судьба сопроводить уцелевшего слона в Ереванский зоопарк ("Солдат и слон"). Все это лиричные, комичные, а порой и трагичные герои, в правдивость которых веришь с первой минуты фильма.

Хотя Мкртчян всегда мечтал вживаться в сложные роли, по мотивам произведений гениев отечественной и зарубежной литературы, которые требовали глубокой эмоциональной выразительности, он никогда не отказывал в том, чтобы сыграть простых людей, таксистов, скорняков и сапожников, утверждая, что они дают ему безграничное поле для актерской импровизации.

Успеху во всесоюзном масштабе предшествовала маленькая роль профессора Брука в комедии "Тридцать три" (1965), где колоритный армянский артист сумел комично обыграть образ итальянского ученого. Несмотря на то, что вскоре после экранизации фильм был снят с широкого проката, знакомство режиссера Данелии с Мкртчяном стало судьбоносным в карьере актера.

Эпизод с профессором позволил Мкртчяну утвердиться в киноиндустрии. Уже в следующем году Леонид Гайдай пригласил его на роль шофера Джабраила в "Кавказской пленнице". В этом киношедевре актеру удалось сыграть кавказца, в образе которого тонко, в юмористической форме отражено множество стереотипов. Сатирический образ предприимчивого, хитроватого, а в ряде эпизодов недоцивилизованного горца обыгран максимально тактично.

Второй раз воплотить образ кавказца Мкртчяну удалось у Данелии в "Мимино" (1977). Здесь актер мог импровизировать, поскольку режиссер всецело доверял творческому тандему Мкртчян-Кикабидзе. В образе скромного, простоватого шофера из Дилижана Фрунзик Мкртчян воспроизводил колорит преданной кавказской дружбы, которой не нужны богатство и выгодные знакомства, которая может возникнуть благодаря случаю и сохраниться вопреки обстоятельствам. При просмотре "Мимино" может показаться, что это фильм не об иллюзии мечты летчика малой авиации, а о настоящей дружбе.

Героям кинофильма Данелии установлены многочисленные памятники в Армении, Грузии, России, а в армянской столице работает театр имени Фрунзика Мкртчяна, который был основан актером в 1986 году.