В Грузии намерены построить ГЭС мощностью более 2 тыс МВт

12 дек. 16:58

В ближайшие годы правительство Грузии намерено приступить к строительству гидроэлектростанций, общая мощность которых составит более 2 тыс МВт. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая 12 декабря на заседании правительства.

Он напомнил, что осуществление проектов по строительству ГЭС было приостановлено последние с 2017 года. "В связи с этим у нас были интенсивные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). Мы достигли результатов. У нас накопились проекты, оформлены меморандумы на строительство [ГЭС] примерно 800 МВт. Этот проект будет запущен, на который, наверное, придется потратить более $1 млрд", - цитирует премьера ТАСС.

Гарибашвили добавил, что к концу этого года будет объявлен тендер на строительство ГЭС до 1,5 тыс МВт.

Кроме того, он поведал, что власти также намерены уделять внимание возведению ветряных и солнечных электростанций, а также теплоэлектростанций. По словам премьера, планируется построить теплоэлектростанции с общей мощностью до 600 МВт.

Глава правительства также сообщил, что уже нашелся инвестор, который собирается построить ТЭЦ мощностью 200 МВт.