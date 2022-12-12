В Сочи в районе хребта Алек пропал турист

12 дек. 16:46

Спасатели в Сочи ищут пропавшего в горах туриста, он должен был вернуться в город вчера вечером.

В понедельник в спасательный отряд МЧС обратился мужчина и сообщил о не вернувшемся из похода товарище. Двое мужчин 9 декабря отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек, рано утром в воскресенье они разделились, один остался в экопоселении «Ажек», где и остается, другой ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек. Он должен был к вечеру выйти в городскую черту, но так и не появился, связи с ним нет. Пропавший - 40-летний житель Сочи.

Две группы специалистов выехали на поисково-спасательные работы.