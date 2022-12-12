В 2023 году Турцию могут посетить 7 млн россиян

12 дек. 16:26

Турция в будущем году может принять 7 млн туристов из России, если будут увеличены объемы авиаперевозки, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в кулуарах XIX съезда РСТ.

"Мы можем, если будет хороший сезон, отправить [в Турцию] 7 млн туристов российскими и иностранными авиакомпаниями. Поэтому при тенденции повышения спроса и при том, что другие страны будут ограничены, у Турции есть все возможности получить на 2 млн туристов больше. Соответственно, на 2 млн нужно увеличить количество кресел", - поделился он.

В этом году Турция является самым востребованным зарубежным направлением, по итогу году турпоток из России может превысить 5 млн человек.

Увеличение объемов авиаперевозки не только позволит нарастить турпоток, но и сделает путевки более привлекательными по цене.