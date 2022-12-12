ЕС заполнил газохранилища более чем на 90%

12 дек. 15:52

Газохранилища Европейского союза заполнены более чем на 90%. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она подчеркнула, что ЕС тем самым обезопасил свою энергетическую безопасность этой зимой.

"Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой", - цитирует ТАСС главу ЕК.

По ее словам, следующая зима в Европе будет сложнее, чем сейчас, и 30 млрд куб метров газа может не хватить.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что странам ЕС необходимо как можно скорее передать Еврокомиссии полномочия для осуществления совместных закупок газа. Она добавила, что совместные закупки могут начаться уже в конце марта 2023 года.