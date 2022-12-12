Россия и США ведут разработку систем удаления космического мусора

12 дек. 15:37

Ученые в России и США занимаются разработкой системы активного удаления космического мусора. Об этом сообщил советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС".

"Находясь на орбитах высотой менее 500 км, объекты в течение нескольких лет прекращают баллистическое существование. Для высот более 500 км необходимо разрабатывать системы активного удаления космического мусора. Такие разработки ведутся в России, США, а также в других государствах", - цитирует его ТАСС.

Пеньков подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить разрушения космических средств, перед прекращением их функционирования удаляются остатки топлива из баков космических средств, разряжаются батареи, размыкаются зарядные линии и т.д.