Богатая на осадки неделя началась в Москве

12 дек. 15:39

На этой неделе в Москве прогнозируются обильные осадки и температура воздуха немного превышающая норму, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"У нас всю неделю погоду будет определять Атлантический циклон, а это значит, погода будет облачная, с осадками различной фазы и интенсивности», - поделилась специалист.

В понедельник осадки в столице преимущественно в виде дождя, в ночь на вторник - дождь с мокрым снегом, во вторник - снег. Завтра в Москве станет прохладнее, к вечеру подморозит до минус 3 градусов. В ночь на среду снег местами сильный, днем - снег меньшей интенсивности, легкий мороз 3-5 градусов, продолжила Позднякова.

В четверг и пятницу в столичном регионе немного подрастет атмосферное давление. В четверг и в течение суток пятницы временами небольшой снег. Четверг станет самым холодным днем недели, ночью может похолодать до минус 10, днем 2-4 градуса мороза. В пятницу и в субботу в течение суток минус 2 - минус 7. В субботу снегопады станут интенсивнее.