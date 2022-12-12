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В Махачкале проведут акцию "Сильные духом"

В Махачкале проведут акцию &quot;Сильные духом&quot;

Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов совместно с благотворительным фондом "Чистое сердце" проведет 15 декабря благотворительную акцию "Сильные духом" в целях социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, не имеющих возможности посещать школу, пишет пресс-служба Центра.

В акции примут участие порядка 350 детей-инвалидов, учащихся Центра дистанционного обучения детей-инвалидов и столько же их сопровождающих.

Гостями акции станут звезды дагестанской эстрады, аниматоры. Также в программу вошли музыкально-театральная постановка, исполнение песен, танцев, стихов детьми и = вручение подарков.

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