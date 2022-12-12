В Махачкале проведут акцию "Сильные духом"

12 дек. 15:38

Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов совместно с благотворительным фондом "Чистое сердце" проведет 15 декабря благотворительную акцию "Сильные духом" в целях социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, не имеющих возможности посещать школу, пишет пресс-служба Центра.

В акции примут участие порядка 350 детей-инвалидов, учащихся Центра дистанционного обучения детей-инвалидов и столько же их сопровождающих.

Гостями акции станут звезды дагестанской эстрады, аниматоры. Также в программу вошли музыкально-театральная постановка, исполнение песен, танцев, стихов детьми и = вручение подарков.