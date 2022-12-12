Эльдар Гасымов примет участие в "Евровидении" в качестве продюсера

12 дек. 15:19

Певец Эльдар Гасымов, победитель песенного конкурса "Евровидение-2011" отправится на "Евровидение-2023" в Ливерпуле в составе азербайджанской делегации в новом качестве.

"С 2011 года меня многое связывает с конкурсом "Евровидение", который изменил мою жизнь, и в частности это хорошие воспоминания и эмоции. Теперь я возвращаюсь на конкурс в другом качестве - принял предложение Общественной телерадиовещательной компании (ITV) стать музыкальным продюсером азербайджанской делегации на "Евровидении-2023", - поделился он.

Главой азербайджанской делегации на конкурсе в этом году станет заместитель генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Васиф Мамедов.

Общественная телерадиовещательная компания - официальный вещатель "Евровидения" в Азербайджане.