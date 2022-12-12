ЕС примет участие в прокладке электрокабеля по дню Черного моря в Грузию

12 дек. 14:58

Европейский союз выделит 2,3 млрд евро для прокладки по дну Черного моря электрокабеля между Грузией и Европой. Об этом сообщил в своих социальных сетях еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.

Средства будут направлены в рамках Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Электрокабель соединит Грузию и весь Южный Кавказ с Румынией, что обеспечит экспорт зеленой энергии в Европу. Вархеи обратил внимание на то, что инвестиционный план Восточного партнерства также включает транспортные проекты и усиление торговых маршрутов.