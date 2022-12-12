Рубен Варданян – новая проблема России на Южном Кавказе 

В армяно-азербайджанском урегулировании появилась новая проблема, блокирующая процесс нормализации отношений двух стран, и у этой проблемы есть имя: Рубен Варданян. Один из богатейших людей России выступил в этом году против российских интересов на Южном Кавказе, отказался от гражданства РФ и нелегально переехал на территорию Азербайджана – в зону временного размещения российских миротворцев, чтобы заняться там разжиганием сепаратистских настроений.



В субботу Рубен Варданян на деле показал свою вредоносную функцию. Как известно, в начале декабря в зоне временного размещения российских миротворцев были зафиксированы факты незаконной добычи полезных ископаемых гражданами Армении и иностранными компаниями. В связи с этим азербайджанские госструктуры Минэкологии и Минэкономики, а также AzerGold направили своих специалистов в Ходжалы на встречу с командованием РМК, предметом которой стало начало работы мониторинговой миссии на месторождениях Гызылбулаг и Демирли для оценки урона, нанесенного имуществу и экологии Азербайджана.



Мониторинг должен был начаться в субботу днем, однако, когда азербайджанские эксперты прибыли к одному из месторождений, их встретила толпа агрессивно настроенных сепаратистов. Командование российских миротворцев не стало предпринимать никаких действий для того, чтобы выполнить договоренность о начале мониторинга, а к представителям азербайджанских ведомств вышел Рубен Варданян. Варданян заявил, что переговоры должны вестись не с РМК, а лично с ним как с "госминистром" сепаратистского проекта Еревана в Карабахе. Таким образом он провозгласил себя властью в зоне временного размещения российских миротворцев. Эксперты Минэкологии АР, Минэкономики АР и AzerGold отказались с ним контактировать и вернулись в Шушу. Мониторинг месторождений был сорван.



Рубен Варданян не является жителем Карабахского экономического района Азербайджана. Он родился в Ереване, а свой миллиард долларов заработал в России. У него нет права выступать от имени карабахских армян, поскольку Рубен Варданян для них чужак. У него не было и права въезжать в Азербайджан по Лачинскому коридору, поскольку особый режим на этой дороге действует не для всех подряд, кто хочет попасть в Ханкенди в обход азербайджанского пограничного контроля, а только для карабахских армян. Говорить он может только от имени "партии войны", существующей в националистических кругах Армении и армянской диаспоры – и именно ее интересы Рубен Варданян и выражает сегодня, сидя за спинами российских миротворцев в Карабахе.



Известно, что Рубен Варданян отказался от российского паспорта для того, чтобы не попасть под западные санкции. В тяжелое для страны время, когда государство и простые люди ждут от крупного бизнеса содействия в обеспечении стабильного безопасного будущего России, этот человек предпочел сбежать за рубеж. Ереван, разумеется, с удовольствием выдал ему армянский паспорт, какой может получить любой армянин, просто приехав в Армению, а "партия войны" немедленно направила его в Азербайджан. Партийное задание – помешать карабахским армянам реинтегрироваться в азербайджанское общество и государство, застопорить движение к нормализации отношений Еревана и Баку в буквальном смысле собственным телом.



Как Рубен Варданян использует свое тело и другие ресурсы для блокады движения Армении и Азербайджана к миру, мы и увидели в субботу, когда он во главе толпы из подставных лиц преградил азербайджанским специалистам путь к разграбленным золоторудному и медно-молибденовому месторождениям. У него есть деньги, чтобы организовать в Ханкенди любые противоправные акции, у него явно есть связи – которых, кстати, не должно быть, – чтобы провезти по Лачинскому коридору из Армении нужное число актеров, которые будут изображать "коренное население", и у него есть желание не дать Еревану и Баку договориться о мирном сосуществовании. Напомним, что во время Отечественной войны Азербайджана Рубен Варднян записал обращение к высшему руководству России с призывом вмешаться в боевые действия, называя восстановление территориальной целостности АР "трагедией". За два года в его мировоззрении ничего не изменилось.



Надо добавить, что в приезде Варданяна в Карабах есть не только идеологическое но и банальное финансовое измерение. Все-таки речь идет о бизнесмене, привыкшем извлекать прибыль из любых своих действий. Вместе с должностью "госминистра" сепаратистов Рубен Варданян получил доступ к тем же месторождениям золота, меди и молибдена, незаконную разработку которых сейчас стремится пресечь Азербайджан. Это добавляет ему мотивации трудиться над затягиванием армяно-азербайджанского урегулирования и поддержанием на плаву сепаратистского проекта: пока проект не закрыт, Рубен Варданян может зарабатывать деньги на том, что ему не принадлежит, причем без какой-либо выплаты налогов.



Сложилась абсолютно неприемлемая ситуация: теперь в зоне временного размещения российских миротворцев против урегулирования действуют не только местные сепаратисты при поддержке Еревана, но и сам себе спонсор армянского национализма, иностранный агент Рубен Варданян вместе со своей труппой бродячих актеров-провокаторов. Таким образом армянские власти, на словах соглашаясь с признанием территориальной целостности Азербайджана, в привычной для себя манере чужими руками тормозят любые подвижки к претворению в жизнь что существующих договоренностей, что попросту здравого смысла. Теперь, когда азербайджанские должностные лица и простые граждане будут прибывать в зону временного размещения российских миротворцев, их неизменно будет встречать Рубен Варданян – нелегал, не имеющий никакого отношения к Карабаху и права находиться на азербайджанской земле. Его присутствие в Ханкенди попросту преступно, а с преступниками переговоры не ведутся.



Здравый смысл диктует Армении необходимость полного урегулирования отношений с Азербайджаном, включая и делимитацию границы, и открытие коммуникаций, и отказ от территориальных претензий и угроз применения силы – и в первейшую очередь закрытие сепаратистского проекта в Карабахе. То, что Ереван упорствует, ищет сепаратизму и реваншу внешние подпорки вроде Рубена Варданяна, которому понадобилось где-то отсидеться на период санкций, ведет только в одну сторону: к новой армяно-азербайджанской войне. А это входит в жесточайший конфликт с российскими интересами на Южном Кавказе. России требуется, чтобы Армения и Азербайджан уже в ближайшее время подписали мирный договор и отправили в прошлое раздражающие факторы, в том числе фактор карабахского сепаратизма. России нужен мирный, стабильный, безопасный Южный Кавказ, развивающий совместно с РФ межрегиональные транспортные и экономические проекты.



Рубен Варданян, перекрывая собой кислород армяно-азербайджанского урегулирования, идет против интересов России. Он не только отказался работать на благо своей страны и устроил, как сейчас модно говорить, "релокацию" в соседнее государство, но и занялся деструктивной антироссийской деятельностью в одной из самых чувствительных для Москвы точек геополитического напряжения. Казалось бы, это всего один человек, у кого в запасе всего один миллиард долларов – много ли это по российским меркам? – но его присутствие в Ханкенди создает самую настоящую проблему для внешней политики России. Рубен Варданян подрывает весь тот прогресс, который был достигнут при российском посредничестве за два года.



И такое положение дел ставит вопрос о его скорейшей депортации из зоны временного размещения российских миротворцев на новую родину – в Армению. РМК вполне в состоянии вывезти его из Азербайджана. Пока этого не происходит, в Карабахе творится не мир, но подготовка к войне.