Учитель из Дагестана побил своих учеников

В Дагестане приступили к проверке информации об избиении учителем двух учеников, сообщает пресс-служба СКР по республике.
Видео, на котором мужчина бьет двух мальчиков по голове, распространилось ранее в телеграмм-каналах.
Как оказалось, инцидент произошел в спортзале Ахтынской средней школы №2, а ударившим учеников мужчиной оказался 43-летний учитель физкультуры.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.