Учитель из Дагестана побил своих учеников

12 дек. 14:44

В Дагестане приступили к проверке информации об избиении учителем двух учеников, сообщает пресс-служба СКР по республике.

Видео, на котором мужчина бьет двух мальчиков по голове, распространилось ранее в телеграмм-каналах.

Как оказалось, инцидент произошел в спортзале Ахтынской средней школы №2, а ударившим учеников мужчиной оказался 43-летний учитель физкультуры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.