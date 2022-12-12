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Учитель из Дагестана побил своих учеников

Учитель из Дагестана побил своих учеников

В Дагестане приступили к проверке информации об избиении учителем двух учеников, сообщает пресс-служба СКР по республике.

Видео, на котором мужчина бьет двух мальчиков по голове, распространилось ранее в телеграмм-каналах.

Как оказалось, инцидент произошел в спортзале Ахтынской средней школы №2, а ударившим учеников мужчиной оказался 43-летний учитель физкультуры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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