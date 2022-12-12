Рестораны McDonald’s снова откроются в Казахстане

12 дек. 14:32

Компания McDonald’s в Казахстане планирует возобновить работу.

"Мы планируем продолжить деятельность на рынке нашей страны и работаем над восстановлением работы ресторанов. <…> Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться", – заявил гендиректор ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан) Асет Машанов.

На совещании, посвященном ситуации с McDonald’s в Казахстане были рассмотрены вопросы ускорения таможенной очистки грузов, получения сертификатов соответствия, ветеринарных сертификатов.

Компания ищет местных поставщиков. Предложение интересно Союзу птицеводов республики, Молочному союзу.

Рабочую группу по импортозамещению в McDonald’s готов возглавить директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев.

Рестораны сети McDonald's в Казахстане временно приостановили работу с 18 ноября из-за сложностей с поставками.