Полад Бюльбюль оглы выступит в Ташкенте

12 дек. 13:52

Азербайджанский посол в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглы выступит на концерте Молодежного симфонического оркестра СНГ в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ в Ташкенте.

За дирижерский пульт встанут народный артист РФ Сергей Скрипка, азербайджанский дирижер Муртаза Бюльбюль оглы, узбекский дирижер Алибек Кабдурахманов и его коллега из Туркменистана Расул Клычев.

"В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов. На этот раз базой коллектива станет Молодежный симфонический оркестр Узбекистана", - пишет Sputnik Узбекистан.