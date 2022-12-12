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Полад Бюльбюль оглы выступит в Ташкенте

Полад Бюльбюль оглы выступит в Ташкенте

Азербайджанский посол в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглы выступит на концерте Молодежного симфонического оркестра СНГ в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции СНГ в Ташкенте.

За дирижерский пульт встанут народный артист РФ Сергей Скрипка, азербайджанский дирижер Муртаза Бюльбюль оглы, узбекский дирижер Алибек Кабдурахманов и его коллега из Туркменистана Расул Клычев.

"В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов. На этот раз базой коллектива станет Молодежный симфонический оркестр Узбекистана", - пишет Sputnik Узбекистан.

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