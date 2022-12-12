Ряд физлиц и юрлиц Великобритании и ЕС попали под санкции Ирана

12 дек. 13:30

Власти Ирана расширили санкции в отношении Великобритании и Европейского союза. Об этом говорится в сообщении, распространенном 12 декабря министерством иностранных дел Исламской Республики.

Под ограничения попали 5 юридических и 10 физических лиц из ЕС, а также 4 организации и 13 человек из Великобритании.

В иранском МИД отметили, что санкции введены за действия поддержку терроризма и террористических группировок, а также за "разжигание ненависти, подстрекательство к терроризму и насилию", которые привели к беспорядкам, террористическим актам и нарушению прав человека в отношении народа Ирана.