Очередь из нефтяных кораблей у Босфора и Дарданеллы уменьшается

12 дек. 13:32

Застрявшие возле проливов Босфор и Дарданеллы из-за проблем с документами танкеры с нефтью возобновляют движение, сообщает Bloomberg со ссылкой на собранные им данные по отслеживанию движения судов.

"Очередь из нефтяных танкеров, ожидающих прохода через эти важные турецкие проливы, уменьшается, это может указывать на то, что власти в Анкаре решили разногласия со страховыми компаниями, которые возникли после введения санкций против России", - пишет агентство.

Представитель судоходной отрасли, знакомый с ситуацией, ранее заявил, что застрявшим у берегов Турции танкерам разрешили пройти через Босфор и Дарданеллы.