Штормовое предупреждение в Крыму продлили на два дня

12 дек. 13:10

В Крыму на два дня - 13 и 14 декабря - продлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона 13 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, ночью 14 декабря переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 10-15 м/с, местами 20-25 м/с", - говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС.

Днем температур воздуха будет около нуля, ночью - до минус 5.

На 12 декабря в регионе также действует штормовое предупреждение из-за ветра и дождей.