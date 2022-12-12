Угарный газ убил ребенка из Дагестана во время купания

12 дек. 13:10

В Дагестане восьмилетний мальчик умер от отравления угарным газом во время купания в ванной, его семилетний брат доставлен в больницу, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"11 декабря в 22:30 в селе Манаскент Карабудахкентского района у себя в домовладении во время купания в ванной комнате от отравления угарным газом скончался 8-летний ребенок, его 7-летний брат помещен в местную больницу", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, предположительная причина произошедшего - неисправность газовой колонки.

На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.