Кубань нарастит урожаи тепличных овощей до 130-140 тыс т

12 дек. 12:49

Аграрии одного из основных сельскохозяйственных регионов РФ Краснодарского края намерены в ближайшие годы увеличить объемы выращивания тепличных овощей за счет внедрения новых технологий, использования высокоурожайных сортов и привлечения инвестиций на строительство новых тепличных комплексов до 130-140 тыс тонн в год,ю сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в 2022 году прогнозируемый объем урожая тепличных овощей составит 112 тыс. тонн. В настоящее время аграрии региона уже собрали более 104 тыс тонн тепличных овощей, среди которых 54,3 тыс тонн огурцов и 48 тыс тонн томатов.